Campos Neto: Se não entendermos que ajuste tem de ser via gastos, interdita o debate

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o ajuste fiscal tem de ser feito pelo lado dos gastos públicos. O governo tem feito esforço para entregar um pacote que enderece os problemas fiscais pelo lado das despesas, ele destacou, em evento do Instituto Líderes do Amanhã, em Vitória (ES)

"Se a gente não entender que precisa fazer o ajuste pelo lado dos gastos, a gente acaba interditando o debate, acaba fazendo com que esse prêmio de risco fique maior por mais tempo", afirmou Campos Neto. "Isso é muito prejudicial para a convergência da inflação e para um ambiente de juro mais baixo, mais estável."