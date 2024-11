Bolsas de NY fecham em baixa, com PPI dos EUA, declarações de Powell e correções pós-Trump

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quinta-feira, 14, em uma sessão que teve como destaques a divulgação da inflação ao produtor nos Estados Unidos e as declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) registrou avanço acima do esperado, enquanto o dirigente descartou pressa no corte de juros pelo banco central americano. Como resultado, as expectativas de uma redução de taxas na reunião de dezembro do Fed diminuíram. Além disso, algumas empresas que vinham sendo impulsionadas pela eleição de Donald Trump, como a Tesla, tiveram correções.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,47%, aos 43.750,86 pontos. O S&P 500 caiu 0,60%, encerrando em 5.949,17 pontos; e o Nasdaq registrou perdas de 0,64%, aos 19.107,65 pontos.