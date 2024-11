Aperto fiscal pode ser expansionista em termos de condições financeiras, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a política fiscal brasileira atingiu um "ponto de inflexão" em que começa a gerar muitos prêmios de risco. Nesse cenário, apertos fiscais podem produzir um efeito expansionista para as condições financeiras e o crescimento econômico, afirmou.

"Você diminui o prêmio de risco, e isso tem um peso maior no investimento e na forma como as pessoas se comportam do que o próprio fiscal", disse o presidente do BC, em evento do Valor Capital Group, em São Paulo. "Nós estamos, eu acho, nesse ponto de inflexão em que às vezes mais é menos."