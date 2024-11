Alckmin exalta aprovação e diz que mercado de carbono é grande estímulo para setor privado

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, exaltou a aprovação do projeto de lei sobre o mercado regulado de crédito de carbono, na quarta-feira, 14, pelo Senado Federal. Alckmin afirmou que o "mercado de carbono é o grande estímulo para o setor privado e para todos os países".

"O mercado regulado é necessário", disse o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. "Vai estimular uma produção com menor pegada de carbono, com menor emissão. De um lado, premia quem reduz [as emissões], dando a ele um crédito de carbono, que pode ser comercializado no mercado regulado. Do outro, vai onerar aquele que está poluindo mais", acrescentou ele, que é o chefe da delegação brasileira na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29).