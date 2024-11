Nubank tem lucro líquido de US$ 553,4 Mi no 3º trimestre, aumento de 107%

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 13, lucro líquido de US$ 553,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, aumento de 107% em relação ao mesmo período do ano passado, livre dos efeitos de câmbio. O lucro ajustado somou US$ 592 milhões. O retorno sobre o patrimônio (ROE) ficou em 30%, nível recorde. A fintech fechou setembro com 110 milhões de clientes, expansão anual de 23,6%. O fundador e CEO do Nubank, David Vélez, atribui em comentário no balanço a melhora dos resultados ao aumento dos clientes e, mais importante, aos atuais correntistas do banco digital usando mais seus produtos e serviços. Com isso, as receitas somaram US$ 2,9 bilhões no trimestre, expansão de 56%, considerando uma comparação livre dos efeitos de câmbio.

Já a inadimplência do banco teve nova alta, considerando os atrasos acima de 90 dias. O indicador subiu de 7% do segundo trimestre para 7,2%. Há um ano, estava em 6,1%. Já a inadimplência mais curta, abaixo de 90 dias, caiu levemente, de 4,5% do segundo trimestre para 4,4%.

O diretor financeiro do Nubank, Guilherme Lago, ressalta que os indicadores de inadimplência estão com comportamento dentro do esperado. A alta do indicador acima de 90 dias é reflexo, segundo ele, do aumento das taxas para períodos mais curtos em trimestres anteriores, e que agora tiveram ligeira queda, o que pode sinalizar para a estabilização da inadimplência mais longa. A carteira de crédito chegou a US$ 20,9 bilhões em setembro, alta anual de 35,7% - ou 47% livre dos efeitos de câmbio. No trimestre, foram originados R$ 15,9 bilhões em crédito pessoal. Desse total, R$ 2,5 bilhões em consignado, a linha mais recente que o banco passou a operar. No segmento, a expansão foi de 39% ante o segundo trimestre.