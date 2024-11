Moedas Globais: dólar continua rali e DXI toca maior nível em um ano com Trump e falas do Fed

O dólar continua a avançar ante as principais moedas, ampliando ganhos que acumula desde a vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial dos EUA. A moeda ganhou ainda ímpeto com comentários cautelosos por parte de dirigentes do Federal Reserve (Fed) de hoje.

O índice DXY, que mede a variação do dólar contra seis pares fortes, chegou ao maior nível em um ano, a 106,537. No fim da tarde, o índice desacelerava alta a 0,43% aos 106,481 pontos. Perto do fechamento de Nova York, o dólar se valorizava a 155,56 ienes; a libra caía a US$ 1,2704, o euro recuava a US$ 1,0563. Mas o dólar caaiu a 20,5295 pesos mexicanos.