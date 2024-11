Magda: Não estranhem me ver sentada ao lado do Meio Ambiente, a Petrobras zela pelo clima

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, fez longa defesa das dezenas de projetos socioambientais da Petrobras e disse nesta quarta-feira, 13, que a estatal zela pelo clima. Magda discursou ao lado da diretora do Departamento de Florestas do Ministério de Meio Ambiente (MMA), Fabíola Zerbini, em coletiva de imprensa na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. E brincou ao dizer aos presentes para não estranharem o fato de ela estar sentada ao lado de representantes do MMA.

A Petrobras tenta há um ano e meio reverter a negativa do Ibama para perfuração de poços na Bacia da Foz do Amazonas, no Amapá, em uma saga que tem dividido o governo federal.