Jeff Bezos vende US$ 1,2 bi em ações da Amazon, elevando vendas de novembro a US$ 2,7 bi

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, vendeu US$ 1,2 bilhão em ações da empresa na sexta-feira e na segunda-feira, elevando suas vendas de novembro para US$ 2,7 bilhões. Desde julho, ele vendeu US$ 4,4 bilhões.

Todas as vendas fazem parte de planos de negociação pré-anunciados. Como muitos fundadores de empresas e outros grandes acionistas, Bezos regularmente arquiva planos para sua intenção de vender ações da empresa por meio dos chamados planos 10b5-1.