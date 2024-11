Inflação no Reino Unido 'definitivamente' não foi vencida, afirma dirigente do BoE

Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Catherine Mann afirmou que a inflação no Reino Unido "definitivamente" não foi vencida. Durante participação no painel "Mulheres do Banco Central" nesta quarta-feira, 13, ela afirmou que especialmente a inflação de serviços está persistente.

"O principal índice de preços do consumidor do Reino Unido não está dizendo se a dinâmica da inflação foi vencida", disse Catherine, ao mencionar que a maioria dos fatores mostra um viés ascendente dos preços. "Estou pronta para cortar juros em maior escala quando os riscos de inflação passarem", acrescentou.