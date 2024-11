Ibovespa ensaia melhora com Haddad, mas encerra no zero a zero, a 127,7 mil

Com dólar a R$ 5,81 na máxima desta quarta-feira e a curva do DI também refletindo o temor fiscal ante a indefinição pendente sobre os cortes de gastos públicos, o Ibovespa seguia em correção, em terreno negativo em cinco das últimas seis sessões - a única alta do intervalo, anteontem, havia sido de 0,03%, virtual estabilidade. Novas declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, levaram o índice a avançar, ainda que discretamente, na hora final. Mas a leve recuperação foi quase neutralizada no ajuste de fechamento, hoje de novo em alta de 0,03%, aos 127.733,88, após renovar, por volta de 17h, máxima do dia a 128.099,89 pontos (+0,31%).

As ações de Petrobras, que nas duas sessões anteriores foram decisivas para proporcionar algum suporte ao índice, hoje ajudaram parcialmente, com a ON ainda em alta de 1,04% e a PN, em baixa de 0,14% no fechamento. A ação de maior peso no Ibovespa, Vale ON, que acumula perda de 5,72% na semana e de 7,90% no mês, encerrou um pouco mais acomodada, embora ainda em baixa (-0,28%). O dia foi de sinais divergentes para os grandes bancos, entre -0,54% (Santander Unit) e +0,67% (Bradesco PN). Na ponta ganhadora, destaque para Embraer (+4,73%), LWSA (+3,19%) e Azzas (+2,69%). No lado oposto, IRB (-6,85%), Raízen (-6,42%) e Hapvida (-6,34%).

De uma semana para cá, "o reforço do giro mostra uma diminuição de exposição à Bolsa e o aumento da atratividade da renda fixa, com NTN-B, por exemplo, pagando 6,70%. Há recursos também indo para fora. O cenário é desafiador, e o que prevalece no momento é o ceticismo. A reação da China importante mercado para as commodities do Brasil, quanto a novas medidas de estímulo, deve esperar pela posse do Donald Trump nos Estados Unidos em 20 de janeiro" - para responder no fato, não na expectativa, ao que poderá vir especialmente no terreno comercial, no início do segundo mandato do republicano na Casa Branca, observa Cesar Mikail, gestor de renda variável na Western Asset.

No cenário doméstico, destaca o gestor, é importante continuar a "torcer" pela "resiliência" do ministro da Fazenda no embate no interior do governo para assegurar um nível de cortes de gastos federais que aplaque a desconfiança do mercado com relação a uma trajetória sustentável para o endividamento público. Nesse contexto, a relativa melhora do Ibovespa, em direção à hora final da sessão, coincidiu com as novas declarações do ministro.