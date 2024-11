Haddad: Medidas devem seguir a mesma regra ou serem adequadas ao arcabouço

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 13, que o número do pacote de ajuste de despesas que está em elaboração pelo governo será "expressivo" e reforçará o conceito de que todas as rubricas devem, na medida do possível, ser incorporadas ao que prevê o arcabouço fiscal. Questionado se isso significa que essas despesas devem seguir a regra geral do arcabouço, que limita o crescimento dos gastos a 2,5% acima da inflação, Haddad respondeu que devem "seguir a mesma regra ou alguma coisa parecida com isso". "Mas que atende exatamente o mesmo objetivo", disse o ministro, que não quis antecipar detalhes do pacote.

Ele foi questionado sobre a inclusão ou não de mudanças no seguro-desemprego, mas disse que não responderia a pontos específicos sobre o que será anunciado pelo governo, nem adiantaria o volume do impacto fiscal das medidas.