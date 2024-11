Haddad: Ainda temos reunião com Lula, mas não sei se há tempo hábil para anúncio esta semana

Após reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre o pacote de redução de gastos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não sabe se haverá tempo hábil para o anúncio das medidas nesta semana ou se ficará para a próxima.

"Hoje nós ainda temos uma reunião com o presidente, mas eu não sei se há tempo hábil (para anúncio", afirmou. "Se o presidente autorizar, anunciamos. Mas o mais importante, assim que ele der a autorização, nós estamos prontos para dar publicidade aos detalhes", respondeu a jornalistas na portaria do Ministério da Fazenda quando retornava da reunião com Lira.