GRU Airport: Situação do terminal de cargas de Guarulhos deve ser normalizada nos próximos dias

A situação do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos (São Paulo) deve voltar ao normal nos próximos dias, segundo a concessionária GRU Airport. Na semana passada, os atrasos na liberação de mercadorias desembarcadas no maior terminal aéreo do País foram parar na Justiça, conforme mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Na quarta-feira, 6, a Justiça de São Paulo determinou que a GRU Airport agilizasse o processo de repasse das mercadorias. O pedido foi feito pela Associação dos Operadores de Recintos Alfandegados de Zona Secundária do Brasil (APRA-BR), que alegou "descumprimento do prazo normativo de 24 horas para liberar as cargas do pátio".