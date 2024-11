Erika Hilton: A gente precisa que o governo apoie PEC 6x1 e que Padilha faça mediação

Minutos antes de uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a líder do PSOL, Erika Hilton (SP), cobrou "apoio aberto e declarado" do governo federal em relação a uma proposta de emenda à Constituição que dá fim à escala 6x1 (seis dias de trabalho e um de descanso).

As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 13, após Hilton ter realizado um pronunciamento oficial sobre ter obtido as 171 assinaturas necessárias para que a PEC fosse protocolada. Na ocasião, ela confirmou que participaria de uma reunião com Padilha e com o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), autor de outra PEC nesse sentido.