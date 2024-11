Empresas já usufruíram R$ 97,7 bilhões em benefícios fiscais em 8 meses de 2024

Apenas quatro benefícios - adubos e fertilizantes, desoneração da folha de pagamentos, defensivos agropecuários e o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) - são responsáveis por 48,8% do total da fruição dos benefícios.

De acordo com as declarações, o benefício mais usado é com adubos e fertilizantes, que somam R$ 14,95 bilhões. Já a desoneração da folha de pagamentos consumiu R$ 12,26 bilhões. Na sequência aparecem defensivos agropecuários, com R$ 10,79 bilhões e o Perse, com R$ 9,67 bilhões.