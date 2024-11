Dirigente do BCE diz esperar mais cortes nas taxas de juros da zona do euro

Dirigente do Banco Central Europeu e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau disse que espera ver mais cortes nas taxas de juros da zona do euro, em entrevista à rádio France Inter, nesta quarta-feira, 13. Na ocasião, ele também disse que a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos aumenta a necessidade da zona do euro se "voltar a se mobilizar", levando em consideração possíveis tarifas protecionistas do republicano contra a Europa.

"O protecionismo quase sempre significa redução do poder de compra dos consumidores", explicou o dirigente. "A Europa precisa se unir, como sugere o relatório de Draghi. Temos uma economia tão forte quanto a dos Estados Unidos".