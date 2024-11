Cemig reporta lucro líquido de R$ 3,28 bi no 3º trimestre, alta anual de 165,11%

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou R$ 4,96 bilhões entre julho e setembro deste ano, montante 146,5% maior que o reportado no mesmo período do ano passado.

A receita operacional líquida (ROL) da empresa mineira foi de R$ 10,15 bilhões de julho a setembro, aumento 7,66% em relação ao reportado um ano antes.

De acordo com a companhia, o resultado do trimestre foi impactado pelo registro dos efeitos da Revisão Tarifária Periódica (RTP) da Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão da Cemig Geração e Transmissão (GT) e o reconhecimento do ganho com a alienação da participação societária na Aliança Geração.

O reconhecimento da venda da participação da Aliança para a Vale foi de R$ 1,62 bilhão. A operação de aquisição da totalidade da participação da Cemig GT pela Vale foi concluída em agosto.