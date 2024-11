Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, pressionadas por protecionismo e política alemã

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau disse que espera ver mais cortes nas taxas de juros da zona do euro. Na ocasião, ele também disse que a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos aumenta a necessidade da zona do euro se "voltar a se mobilizar", levando em consideração possíveis tarifas protecionistas do republicano contra a Europa. O também dirigente do BCE e presidente do BC da Alemanha, Joachim Nagel, alertou sobre os impactos negativos dos planos de tarifas de Trump para a economia alemã. Ele estimou que, caso as tarifas sejam implementadas, a Alemanha poderia perder até 1% do seu PIB.