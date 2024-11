Bolsas da Europa ensaiam recuperação com noticiário de empresas, à espera do CPI dos EUA

São Paulo, 13/11/2024 - As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta quarta-feira, favorecidas pelo noticiário de empresas e ensaiando recuperação de perdas de ontem, enquanto investidores aguardam novos dados de inflação dos EUA.

Depois de oscilarem na abertura do pregão, os mercados acionários da Europa assumiram viés levemente positivo em reação a notícias corporativas.

Em Frankfurt, a ação da Siemens Energy avançava 17,4% no horário acima, após a empresa alemã de tecnologia de energia elevar projeção para sua margem de lucro, enquanto a da RWE, maior distribuidora de energia elétrica da Alemanha, tinha robusta alta de 7,8%, depois de anunciar uma recompra de ações de até 1,5 bilhão de euros.

Já em Amsterdã, a holandesa Just Eat Takeaway saltava mais de 22%, após a maior empresa europeia de delivery de refeições fechar um acordo para a venda de sua unidade americana Grubhub para a startup Wonder, por um valor líquido de US$ 50 milhões.