Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após fim de 'rali Trump' em NY

São Paulo, 13/11/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, seguindo Wall Street, à medida que o rali deflagrado pela eleição de Donald Trump nos EUA chegou ao fim ontem.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios com perdas generalizadas, interrompendo um rali que se mantinha desde a vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial dos EUA, há uma semana.

Na China continental, porém, os mercados tiveram ganhos modestos, em meio ao bom desempenho de ações de telecomunicações e de mídia. O Xangai Composto subiu 0,51%, a 3.439,28 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,16%, a 2.119,77 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu Wall Street e o tom predominante na Ásia, com queda de 0,75% do S&P/ASX 200, a 8.193,40 pontos, marcando o terceiro dia seguido de perdas em Sydney.