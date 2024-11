Azzas tem lucro líquido recorrente (pro forma) de R$ 163,8 mi no 3Tri24, queda anual de 28,6%

Azzas 2154, fruto da incorporação do Grupo Soma pela Arezzo&Co, reportou lucro líquido recorrente (pro forma) de R$ 163,8 milhões no terceiro trimestre deste ano.

A combinação do negócio foi efetivada apenas em agosto e por isso, para realizar a comparação anual no balanço, a companhia adotou o resultado "pro forma" calculando a junção do desempenho histórico das duas empresas.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, o lucro líquido (pro forma) registrou uma queda de 28,6%. Segundo a empresa, o lucro foi impactado pelos tributos IR e CS sobre subvenções de ICMS (Lei 14.789/23) e que se excluisse esse efeito, o lucro teria sido de R$ 250,4 milhões.