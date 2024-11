Quem é Rick Azevedo, vereador eleito que fundou movimento contra escala 6x1

Vereador eleito pelo PSOL no Rio de Janeiro com 29.364 votos, Rick Azevedo ganhou projeção nacional nos últimos dias graças ao um resultado do movimento que lidera, o Vida Além do Trabalho (VAT), se materializar na Câmara: a PEC do fim da escala 6x1, previsto pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), capitaneado pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP).

Ricardo Cardoso Azevedo tem 29 anos e nasceu em Dianópolis (TO), cerca 340 quilômetros de Palmas, mas vive na capital carioca há dez anos. No fim do ano passado, um vídeo em que expressava o cansaço com sua rotina como balconista de farmácia viralizou no TikTok.