Pessimismo com economia causa recuo da confiança do empresário industrial, diz CNI

Um maior pessimismo em relação à economia brasileira provocou em novembro um recuo no Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), que caiu 0,6 ponto, de 53,2 pontos para 52,6 pontos. O indicador é medido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que destacou ainda que, no mês anterior, o Icei havia registrado estabilidade. Embora tenha havido uma redução, o índice permanece em patamar que indica confiança dos empresários industriais, acima de 50 pontos.

"O que trouxe a queda da confiança em novembro foi a avaliação sobre a economia. Tanto a avaliação das condições correntes quanto as expectativas em relação à economia pioraram e continuam negativas", disse o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.