Para IBGE, tendência no varejo é de estabilidade, mas com ângulo positivo

A alta de 0,5% no volume vendido pelo comércio varejista em setembro ante agosto mais do que recupera a perda de 0,2% vista no mês anterior. Com o movimento, o varejo se estabiliza, mas em trajetória de alta, afirmou Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar das oscilações recentes na série com ajuste sazonal, em relação ao mês imediatamente anterior, o varejo mostrou um único mês com recuo significativo em 2024, que foi o mês de junho (-0,9%). Nos demais meses houve expansão ou estabilidade no volume vendido: janeiro (3,6%), fevereiro (0,7%), março (0,2%), abril (0,8%), maio (1,0%), junho (-0,9%), julho (0,6%), agosto (-0,2%) e setembro (0,5%).

"A tendência é de estabilidade, mas com ângulo positivo", resumiu Santos. "A base (de comparação) alta é evidente, a gente está circundando o nível recorde desde maio", completou.

O pesquisador lembra que fatores conjunturais continuam contribuindo favoravelmente para o desempenho do varejo, como a expansão do emprego, elevação da renda e maiores concessões de crédito. "Esses fatores estão de alguma maneira impulsionando o varejo, fazendo com que o varejo esteja funcionando próximo ao patamar recorde visto no passado", disse ele. Após a alta de 0,5% no volume vendido em setembro ante o mês imediatamente anterior, o varejo voltou a operar no patamar recorde que já tinha alcançado em maio de 2024. Já no varejo ampliado - que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício -, o crescimento de 1,8% em setembro ante agosto fez o nível de vendas atingir novo patamar recorde na série histórica, superando assim o ápice anterior, registrado em agosto de 2012.