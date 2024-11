Opep prevê aumento de demanda por petróleo e maior produção no Brasil em 2025

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) prevê um aumento de demanda por petróleo no Brasil no primeiro trimestre de 2025, por conta do crescimento econômico "saudável contínuo", liderado por uma forte atividade agrícola e de manufatura, segundo relatório mensal publicado nesta terça-feira, 12. Ainda, no documento, o cartel projeta aumento na produção da commodity em território brasileiro no quarto trimestre de 2024.

De acordo com a organização, a perspectiva para o crescimento da demanda por petróleo vê o combustível de transporte se expandindo mais, seguida por diesel e matéria-prima petroquímica. Espera-se que o aumento alcance 136 milhares de barris por dia (bpd) ao ano.

A Opep diz ainda que a produção brasileira em setembro se recuperou das baixas registradas anteriormente e atingiu o maior nível desde fevereiro deste ano, mas que ainda foi afetada "por problemas operacionais".