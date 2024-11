Na Ata, Copom reforça a necessidade de sustentabilidade das regras fiscais

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central mencionou textualmente a necessidade de garantir sustentação ao arcabouço fiscal na ata da sua última reunião, divulgada nesta terça-feira. O colegiado disse que a percepção dos agentes de mercado sobre a dinâmica de gastos e a sustentabilidade do arcabouço tem impactado expectativas e preços de ativos.

"O comitê incorpora em seus cenários uma desaceleração no ritmo de crescimento dos gastos públicos ao longo do tempo e reforça a necessidade da sustentabilidade das regras fiscais", diz o colegiado, no 13º parágrafo da ata divulgada nesta terça-feira, 12. Na última quarta-feira, 6, o Copom elevou a Selic em 0,5 ponto porcentual, de 10,75% para 11,25%.

Essa menção explícita à importância das regras fiscais é uma novidade desta ata. No documento anterior, referente à reunião de setembro, o comitê já destacava que uma "política fiscal crível, embasada em regras previsíveis e com transparência nos seus resultados" era importante para ancorar expectativas e reduzir prêmios de risco, assim como repetiu no documento desta terça. Mas não citava textualmente essa necessidade da sustentabilidade.