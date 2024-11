Moedas Globais: dólar segue avanço com efeito Trump, e euro tem menor valor em um ano

O dólar voltou a avançar ante a maioria das moedas, com o euro chegando no seu menor patamar diante do ativo americano desde novembro de 2023. Por trás do movimento, segue a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e as perspectivas para o novo mandato do presidente. O peso mexicano teve forte baixa, pressionado pela potencial postura do líder quanto ao país vizinho.

O índice DXY, que mede a força do dólar contra pares fortes, teve alta de 0,46% aos 105,543 pontos. Perto do fechamento de Nova York, o dólar se valorizava a 154,65 ienes; a libra caía a US$ 1,2744, o euro recuava a US$ 1,0622; e o dólar subia a 20,5931 pesos mexicanos.