Lucro líquido da Votorantim Cimentos cresce 24% no 3º trimestre e atinge R$ 1,021 bi

A Votorantim Cimentos teve seu melhor trimestre operacional e de alta nos principais indicadores financeiros. Entre julho e setembro, o lucro líquido ficou em R$ 1,021 bilhão - ou 24% a mais do que no ano passado.

A receita líquida da companhia somou R$ 7,560 bilhões no terceiro trimestre, com alta de 6% sobre o mesmo intervalo do ano passado.