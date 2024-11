Lucro da Porto cresce 32,3% em 1 ano e atinge R$ 739,1 milhões no 3º trimestre

A Porto (ex-Porto Seguro) registrou lucro líquido de R$ 739,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, crescimento de 32,3% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. O trimestre foi de recuperação de resultados, após os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul sobre o lucro da empresa no segundo trimestre deste ano.

O resultado financeiro líquido da companhia foi de R$ 246,4 milhões, contra R$ 187,2 milhões um ano antes. A receita com aplicações financeiras foi de R$ 293,6 milhões, o que representa 83,2% do CDI do período.