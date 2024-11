Fed pode responder apropriadamente independente de como economia evoluir, diz dirigente

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) de Richmond, Tom Barkin, disse que a economia está em um bom lugar com consumidor forte, porém mais seletivo, e força de trabalho mais produtiva. Na visão do dirigente, com a economia em um bom lugar e as taxas de juros abaixo do pico recente, mas também distante das mínimas históricas, o Fed está em posição de responder adequadamente, independentemente de como a economia evolua.

Em comentários para o evento Baltimore Together Summit, nesta terça-feira, 12, Barkin traçou cenários possíveis para o horizonte do Fed, incluindo os mais extremos.