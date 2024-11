Expedição de papelão ondulado cresce 2,7% em 1 ano e totaliza 355.634 t em setembro

O volume de expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado alcançou 355.634 toneladas no mês de setembro, 2,7% maior do que em setembro de 2023. Na série iniciada em 2005, este é o segundo maior volume expedido para os meses de setembro, ficando atrás apenas do ano atípico de 2020, que registrou 360.465 toneladas no período.

Os dados são do Boletim Estatístico Mensal da Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel)