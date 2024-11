Dívida do setor público cai em relação ao PIB, mas alta no ano é de 4 pontos

A dívida do setor público como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 78,5% em agosto para 78,3% em setembro, informou nesta segunda-feira, 11, o Banco Central. Apesar da queda no mês, a chamada Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) acumula alta de 4 pontos porcentuais desde dezembro de 2023, quando estava em 74,4% do PIB. Em reais, o endividamento saltou de R$ 8,8 trilhões, em agosto, para R$ 8,9 trilhões no mês passado. No fim de 2023, era de R$ 8 trilhões.

Já a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) - que leva em conta as reservas internacionais do País - subiu de 62% do PIB em agosto para 62,4% em setembro. Em reais, atingiu R$ 7,1 trilhões, o maior patamar em 22 anos. A dívida líquida é calculada subtraindo-se da dívida bruta os ativos do governo, como as reservas, por isso menor.

A DBGG - que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o Banco Central e as empresas estatais - é uma das referências para a avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de um País honrar seus compromissos. Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil.