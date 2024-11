Criptomoedas: Bitcoin volta a avançar e renova recorde, de olho na marca de US$ 100 mil

Por volta das 16h50 (de Brasília), o bitcoin saltava 2,67%, a US$ 89,298.00, enquanto o ethereum recuava 1,31%, a US$ 3.276,49, segundo cotações da Binance.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O preço do Bitcoin chegou perto de US$ 90.000 na manhã de terça-feira, à medida que a recuperação pós-eleitoral continua. Os investidores apostam que o segundo mandato do ex-presidente Trump impulsionará as criptomoedas porque ele sugeriu uma regulamentação mais favorável.