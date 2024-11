Cenário externo continua desafiador, com incertezas econômicas e geopolíticas, diz BC na ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a avaliação de que o cenário externo segue "desafiador", com incertezas econômicas e geopolíticas relevantes. Na ata publicada nesta terça-feira, 12, sobre a reunião que decidiu elevar a Selic na semana passada, para 11,25% ao ano, o colegiado deu ênfase ao comportamento econômico das duas maiores potências mundiais.

"Com relação aos Estados Unidos, permanece grande incerteza sobre o ritmo da desinflação e da desaceleração da atividade econômica", resumiram os integrantes do Copom.

Em paralelo, de acordo com ele, a possibilidade de mudanças na condução da política econômica também traz adicional incerteza ao cenário, particularmente com possíveis estímulos fiscais, restrições na oferta de trabalho e introdução de tarifas à importação. O cenário-base do comitê, conforme a ata, segue sendo de desaceleração gradual e ordenada da economia norte-americana.