Brasil tem que fazer onda protecionista também, mas de forma transparente, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloízio Mercadante, destacou nesta terça-feira, 12, que, a eleição de Donaldo Trump para a Presidência dos Estados Unidos, reforça a percepção de que haverá uma "onda protecionista" pelo mundo. Para ele, esse cenário reforçará a necessidade de o Brasil, em algum grau, também adotar medidas protecionistas, mas de forma "transparente".

As afirmações foram feitas durante a abertura do fórum "Estadão Think", realizado na manhã desta terça no salão nobre da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista.