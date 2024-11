Bolsas da Europa fecham em forte baixa, pressionadas por temores com Trump e balanços

As bolsas da Europa fecharam com fortes baixas nesta terça-feira, 12, após avançarem na sessão de ontem, em um contexto de cautela diante dos temores por riscos geopolíticos. Além do tema, reforçado pela eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, os papéis foram pressionados pela publicação de balanços com elementos vistos como negativos para os investidores. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 2,02%, a 502,04 pontos.

Entre as preocupações, está a composição do futuro gabinete de Trump. Segundo o The Wall Street Journal, o republicano deverá indicar o senador da Flórida Marco Rubio para ser seu secretário de Estado. Rubio tem assumido posições duras em relação aos regimes de China, Irã, Cuba e Venezuela.

A partir de dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) planeja intensificar seu foco nos riscos geopolíticos para os bancos, com uma ênfase maior em eventos políticos que possam afetar o sistema financeiro, como guerras e instabilidade política. Claudia Buch, responsável pela supervisão do BCE, indicou que a instituição fará mais solicitações de informações sobre a exposição dos bancos a esses riscos e realizará inspeções presenciais mais frequentes. Mineradoras estiveram entre as maiores quedas, observando as tensões. Em Londres, a Anglo America tombou 4,58%, enquanto o FTSE 100 recuou 1,22%, a 8.025,77 pontos. A temporada de balanços também pressiona os negócios. Em Frankfurt, a ação da Bayer tombou 15,01%, após a empresa química e farmacêutica decepcionar com resultados do terceiro trimestre e piorar suas projeções para o ano. Na cidade, o DAX caiu 2,06%, a 19047,56 pontos. Em Milão, o Mediobanca recuou 8,15%, na maior queda da sessão na bolsa, após seus resultados apontarem para receita abaixo da expectativa. Na cidade, o FTSE MIB teve queda de 2,15%, a 33.607,14 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 2,69%, a 7.226,98 pontos. Em Madri, o Ibex35 teve queda de 1,84%, a 11.384,30 pontos. Em Lisboa, o PSI20 caiu 1,37%, a 6.332,83 pontos.