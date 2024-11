Bolsas da Ásia fecham em baixa, com preocupações sobre novo governo Trump

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 12/11/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira, em meio a preocupações sobre a composição do futuro gabinete do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e ainda pressionadas por estímulos chineses que ficaram aquém das expectativas.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng tombou 2,84% em Hong Kong, a 19.846,88 pontos, à medida que a decepção com os últimos planos de incentivo fiscal da China, anunciados no fim da semana passada, seguiu pesando nos negócios.