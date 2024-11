Boeing: tráfego aéreo de carga deve dobrar até 2043, puxado por mercados emergentes

Os mercados do Leste e do Sul da Ásia irão registrar o maior crescimento de tráfego por ano, impulsionados pela expansão das economias e pela demanda do consumidor.

Com a frota da Ásia-Pacífico prevista para quase triplicar, as transportadoras dessa região precisarão do maior número de entregas (980), seguidas de perto pela América do Norte (955). Essas duas regiões representarão mais de dois terços das entregas globais.

Enquanto isso, o mercado doméstico de transporte aéreo de carga da Índia deve quase quadruplicar à medida que as redes expressas e de comércio eletrônico se expandem.