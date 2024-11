Dólar avança com exterior e espera por pacote de corte de gastos

O dólar à vista encerrou a sessão desta segunda-feira, 11, em alta firme no mercado doméstico, mas longe das máximas vistas pela manhã, quando rompeu o nível técnico de R$ 5,80. Ajustes para realização de lucros e uma melhora do apetite ao risco, que levou o Ibovespa a operar no azul, amenizaram as pressões sobre o câmbio na segunda etapa de negócios.

O real sofre tanto com a onda de fortalecimento da moeda americana no exterior, ainda fruto do realinhamento das expectativas para a economia dos EUA com a eleição de Donald Trump, quanto com as dúvidas em torno do anúncio e da magnitude do pacote de corte de gastos em gestação pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva. O pregão também foi marcado por mergulho dos preços das commodities, diante de dados fracos da economia chinesa, como a inflação ao consumidor em outubro.

Com mínima a R$ 5,7630 e máxima a R$ 5,8164, o dólar à vista terminou o pregão em alta de 0,59%, cotado a R$ 5,7695. Dada a ausência de negócios no mercado de Treasuries, em razão do feriado do Dia do Veterano nos EUA, a liquidez foi reduzida. Principal termômetro do apetite por negócios, o contrato de dólar futuro para dezembro movimentou menos de US$ 10 bilhões.