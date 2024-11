Taxas de juros sobem com IPCA de outubro e pessimismo sobre pacote fiscal

Os juros futuros subiram nesta sexta-feira, refletindo reação ao IPCA de outubro e a espera pelo pacote de corte de gastos que já dura semanas. Os agentes têm lido a demora como mau presságio sobre o arranjo, o escopo e o ajuste em termos financeiros que o governo será capaz de fazer, tendo de convencer o presidente Lula e o Congresso.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou em 13,06%, de 13,01% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 subiu de 13,04% para 13,09%. O DI para janeiro de 2029 fechou com taxa de 12,92% (de 12,90%).

O dia hoje já começou com o pacote da China frustrando o mercado, seguido pelo IPCA de outubro, que superou a mediana das estimativas e rompeu com folga a banda superior da meta de inflação de 4,5%, o que, em outras circunstâncias, até poderia ser digerido ao longo do dia. Mas num clima de pessimismo sobre o pacote fiscal formou-se um combo a incutir cautela nos ativos. O efeito China bateu nas commodities e no câmbio, levando o dólar a voltar para perto de R$ 5,75, o que preocupa do ponto de vista da inflação e da política monetária.