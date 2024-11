Petrobras está tentando zerar demandas na ANP sobre paradas das plataformas, diz diretora

A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia dos Anjos, disse nesta sexta-feira, 8, que a estatal está tentando zerar as demandas da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com relação a paradas em plataformas.

Segundo ela, o ano de 2024 foi atípico no tocante às paralisações de manutenção, com mais paradas programadas e não programadas, o que afetou a produção da petroleira, mas não a ponto de comprometer o planejamento do exercício.

A diretora lembrou que as paradas das unidades da Bacia de Santos se concentraram no terceiro trimestre, mas não a ponto de comprometer os planos do período e nem o resultado financeiro da companhia, que vieram em boa monta - lucro de R$ 32,5 bilhões de julho a setembro.