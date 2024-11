Moedas Globais: dólar volta a subir em meio a preocupação com política protecionista de Trump

O dólar voltou a ter alta nesta sexta-feira, enquanto o mercado observa as especulações de que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolherá nomes protecionistas para guiar a política comercial do novo governo.

O índice DXY, que mede a força do dólar contra pares fortes, teve alta de 0,46% aos 104,997 pontos e, na semana, subiu 0,68%. Perto do fechamento de Nova York, o dólar se desvalorizava a 152,60 ienes; a libra caía a US$ 1,2922, o euro recuava a US$ 1,0721; e o dólar subia a 20,1834 pesos mexicanos.

O peso mexicano foi particularmente penalizado temores de que o presidente eleito dos Estados Unidos imponha pesadas tarifas contra produtos do país vizinho.