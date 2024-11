MME formaliza abertura de consulta sobre planejamento do setor elétrico até 2034

O Ministério de Minas e Energia (MME) formalizou nesta sexta-feira, 8, a abertura da consulta pública do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2034, que apresenta as perspectivas do setor para os próximos dez anos. O documento é base para o planejamento do setor.

O plano, que vai receber contribuições do setor privado, é coordenado pelo MME e elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Versões preliminares do documento de planejamento já tinham sido apresentadas.