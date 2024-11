Ministro das Finanças do Japão faz alerta ao mercado de câmbio após a eleição de Trump

O ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, emitiu um novo alerta ao mercado de câmbio após a vitória eleitoral de Donald Trump nos Estados Unidos, que elevou o dólar acentuadamente em relação ao iene. "Estamos observando os desenvolvimentos no mercado de câmbio, incluindo movimentos especulativos, com um senso de urgência extremamente alto", disse Kato nesta sexta-feira, 8, em entrevista coletiva.

O recente enfraquecimento do iene parece "unilateral e rápido", o ministro, que prometeu tomar as medidas adequadas contra movimentos excessivos.

O dólar se fortaleceu brevemente para cerca de 154,70 após a vitória de Trump nas urnas.