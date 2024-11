Inflação de Fortaleza atinge 0,46% em outubro e fica abaixo do Brasil

O cálculo do IPCA leva em consideração o peso que cada tipo de alimento tem nas famílias, de acordo com a região Crédito: Aurélio Alves / O POVO

Indicador que mede a inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alcançou 0,46% em outubro em Fortaleza, ficando 0,10 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa no Brasil (0,56%). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Além disso, a variação mensal fortalezense do IPCA foi 0,16 p.p. maior que a vista em setembro, quando a Capital registrou inflação de 0,30%. Fortaleza contou, ainda, com inflação de 3,78% no acumulado do ano e 4,97% no acumulado em 12 meses em outubro, enquanto o País ficou com 3,88% no ano e 4,76% nos 12 meses.

Ao passo que, em setembro, o acumulado do ano foi de 3,31% (0,47 p.p. menor que o atual) e o acumulado em 12 meses, 4,42% (0,55 p.p. menor que o atual). Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira, 8. Produtos e Serviços O segmento de habitação puxou a alta no mês de outubro, a 1,49%, enquanto o setor de transportes contou com recuo de 0,43% no período, na Capital.

Artigos de residência ficaram na segunda maior alta mensal, de 0,75%. Já educação permaneceu praticamente na estabilidade, com 0,03%. Variação mensal de outubro em Fortaleza: Habitação: 1,49%



Artigos de residência: 0,75%



Despesas pessoais: 0,71%



Vestuário: 0,65%



Comunicação: 0,57%



Alimentação e bebidas: 0,45%



Saúde e cuidados pessoais: 0,37%



Educação: 0,03%



Transportes: -0,43% Todavia, alimentos e bebidas têm o maior peso mensal no IPCA de Fortaleza, com 24,14%. Transportes vêm logo em seguida, com 18,89%, e habitação, com 16,64%. O menor peso fica a cargo da comunicação (3,74%), artigos de residência (3,88%), vestuário (4,81%) e educação (6,72%).

Já a maior variação acumulada no ano na Capital ficou com educação (7,72%) e a menor seguiu com transportes (-0,34%). Saúde e cuidados pessoais ficou em segundo lugar, com alta de 6,43%. Habitação, com 5,50%, estava logo atrás. Variação acumulada no ano em Fortaleza: Educação: 7,72%



Saúde e cuidados pessoais: 6,43%



Habitação: 5,50%



Alimentação e bebidas: 4,58%



Comunicação: 3,15%



Despesas pessoais: 3,01%



Artigos de residência: 2,47%



Vestuário: 0,89%



Transportes: -0,34% Brasil tem inflação de 0,56% em outubro O Brasil contou com uma inflação, medida pelo IPCA, de 0,56% em outubro, ficando 0,10 p.p. acima do índice registrado em Fortaleza no período.