Índice de preços no atacado da Ceagesp sobe 4,96% em outubro; no ano, alta é de 2,37%

As principais altas ocorreram nos preços de limão taiti (+53,86%) e abacate breda (+44,21%). As principais reduções ocorreram nos preços de mamão havaí (-31,75%) e manga Tommy (-29,70%).

O setor de frutas variou 6,70% ante 4,50% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 6,43%. Com o resultado obtido, encerrou o mês com um acumulado de 11,63% no ano e de 14,94% em 12 meses.

O índice de preços Ceagesp encerrou outubro em alta de 4,96% ante uma variação de 2,42% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o índice apresentou variação de 6,74%. "Com o resultado, o índice encerrou o período apresentando um acumulado de 2,37% no ano e 9,29% em 12 meses", disse a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo.

O setor de legumes variou 5,16% ante 1,58% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 1,48%. Com o resultado obtido, encerrou o mês com um acumulado de -9,77% no ano e de 3,87% em 12 meses.

As principais altas ocorreram nos preços do pimentão verde (+29,49%) e inhame (+18,98%). As principais reduções ocorreram nos preços da abobrinha italiana (-32,70%) e pepino caipira (-19,99%).

O setor de verduras variou 2,64% ante uma variação de -8,74% no mês anterior. No mesmo período do ano passado, o setor apresentou variação de 26,99%. Com o resultado obtido, encerrou o mês com um acumulado de -30,47% no ano e de -24,13% em 12 meses.