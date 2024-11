Ibovespa cai 1,43%, aos 127,8 mil pontos, e recua 0,23% na semana

Na B3, as perdas de Vale ON, a ação de maior peso no Ibovespa, foram a 4,61% no fechamento, tendo chegado a ceder mais de 5% durante a sessão, devolvendo o ganho em torno de 3,5% do dia anterior. O ajuste do índice foi relativamente contido em direção ao encerramento, com a melhora, do meio para o fim da tarde, observada em Petrobras (ON +1,82%, PN +1,89%), no dia seguinte ao balanço do terceiro trimestre e ao anúncio da distribuição de dividendos ordinários.

Em porcentual, foi a maior perda diária para o Ibovespa desde 20 de setembro (-1,55%). No pior momento da sessão, quando caía pouco mais de 2%, estava a caminho de seu maior tombo desde 21 de setembro de 2023, quando havia cedido 2,15% naquele fechamento. Na semana que ora chega ao fim, o Ibovespa recuou 0,23%, após perdas de 1,36% e de 0,46% nos intervalos precedentes. No mês, o índice da B3 cai 1,45%, colocando a perda do ano a 4,74%. O giro desta sexta-feira se manteve reforçado como nas últimas sessões, chegando hoje a R$ 30,0 bilhões.

Passadas duas semanas desde o segundo turno das eleições municipais, o mercado segue à espera - em prazo ainda indefinido - de que o governo corrija a trajetória das contas públicas para que o arcabouço fiscal venha a ser cumprido. E a falta de novidades ao fim de mais uma semana sem anúncio de cortes de gastos manteve os ativos brasileiros na defensiva, tanto na Bolsa como também no câmbio e na curva de juros doméstica. Assim, o Ibovespa seguiu em baixa pelo terceiro dia, e em grau superior ao das duas sessões anteriores. Hoje, caiu 1,43%, aos 127.829,80 pontos, cedendo a linha dos 127 mil na mínima do dia, aos 126.972,83, o que o fez convergir, no intradia como no fechamento, para níveis do começo de agosto.

Dessa forma, o desempenho da estatal foi o ponto favorável, entre as ações de maior liquidez e peso no Ibovespa, em sessão marcada também por pressão no setor financeiro, com a perda em Itaú PN a 1,57% e em Bradesco a 1,07% (ON) e a 1,10% (PN) no fechamento. Na ponta perdedora do Ibovespa, destaque nesta sexta-feira para Alpargatas (-7,90%), Lojas Renner (-6,14%) e Usiminas (-6,02%). No lado oposto, Embraer (+7,47%) após o balanço trimestral, à frente de Natura (+2,90%) e de PetroReconcavo (+2,62%) no encerramento do dia.

Ainda mais do que os desdobramentos externos que não contribuem para emergentes como o Brasil - como a recente eleição do protecionista Donald Trump para mais um mandato na Casa Branca -, a atenção dos investidores segue concentrada em quanto ficará o pacote de cortes de gastos, e quando será anunciado - após a frustração de que algo emergisse tão logo passasse o segundo turno das eleições municipais. Frustrado o prazo de espera, o foco está no valor dos cortes, e qualquer anúncio abaixo de R$ 30 bilhões tende a decepcionar.

Nesta sexta-feira, o relato do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deseja compreender "a redação de cada medida" do plano de corte de gastos proposto pela equipe econômica indica que o anúncio da decisão não esteja tão próximo. E pela rede social X, aguçando os ruídos, a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), fez uma série de críticas ao mercado financeiro, argumentando que não é "cortando benefícios do povo" para "pagar a conta" do aumento da taxa de juros que a inflação será combatida. Gleisi pediu que o Banco Central intervenha no mercado de câmbio.