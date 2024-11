Gasto com saúde sobe 0,38% em outubro ante alta de 0,46% em setembro no IPCA

Os gastos das famílias com Saúde e Cuidados Pessoais passaram de uma elevação de 0,46% em setembro para uma alta de 0,38% em outubro. O grupo deu uma contribuição de 0,05 ponto porcentual para a taxa de 0,56% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O avanço no grupo foi influenciado pela alta de 0,53% no subitem plano de saúde.

"Houve aplicação de reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos contratados antes da Lei nº 9.656/98, com vigência retroativa a partir de julho. Desse modo, no IPCA de outubro foram apropriadas as frações mensais dos planos antigos relativas aos meses de julho, agosto, setembro e outubro", informou o IBGE.

O plano de saúde figurou no ranking de maiores pressões sobre a inflação do mês, com contribuição de 0,02 ponto porcentual.