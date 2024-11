G20 Brasil: Cúpula no Rio contará com 55 representantes de países e organismos internacionais

A cúpula de líderes do grupo das 20 maiores economias do globo (G20) contará com representantes de 55 países ou organizações internacionais, de acordo com o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores (MRE), embaixador Maurício Lyrio. O evento está marcado para os dias 18 e 19 de novembro, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio.

Todos os membros plenos do G20 estão convidados - são 21, contando com a União Africana que entrou no grupo este ano -, além de oito países parceiros da presidência atual e 12 organismos internacionais. Além disso, foram chamados exclusivamente para o evento mais 11 países e quatro organismos internacionais. Há também membros permanentes, como no caso da Espanha.

O encontro prevê a realização de três sessões plenárias: uma na manhã do dia 18, outra na tarde de segunda-feira, 18, e outra na manhã do dia 19. Cada uma terá como tema uma das três prioridades do G20 Brasil: inclusão social e luta contra a fome e pobreza, reforma da governança global e desenvolvimento sustentável e transições energéticas.