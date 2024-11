Dólar sobe após IPCA forte e por cautela no exterior e com corte de gasto

O dólar sobe ante o real e puxa os juros futuros para cima, após o avanço de 0,56% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro, acima da mediana esperada no mercado (0,54%). O investidor ainda espera a definição do pacote de corte de gastos do governo Lula, que pode ocorrer nesta sexta-feira, mas o anúncio ainda pode ficar para a próxima semana. O governo quer apresentar os planos de corte antes para a Câmara e Senado. O ambiente externo é de cautela.

Uma nova reunião para discutir o pacote de aperto fiscal entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros está marcada para as 14 horas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou há pouco à sede da Pasta, em Brasília. Além de Haddad e Lula, devem participar do encontro os ministros da Casa Civil, Rui Costa; do Planejamento, Simone Tebet; da Gestão, Esther Dweck; da Educação, Camilo Santana; do Trabalho, Luiz Marinho; da Saúde, Nísia Trindade; e da Secom, Paulo Pimenta. Ontem à tarde, o governo negou a notícia de que o impacto esperado das medidas de até R$ 50 bilhões seja transformado em algo de R$ 10 bilhões a R$ 15 bilhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2005, senador Confúcio Moura (MDB-RO), disse que, "por uma questão política", a votação do projeto de lei das emendas parlamentares é necessária para o andamento da LDO e da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 e que "é possível" que as leis orçamentárias fiquem para o ano que vem.